Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kayode: Lookman'ın Osimhen ile oynaması Galatasaray’a alev aldıracak - Galatasaray Haberleri

        Kayode: Lookman'ın Osimhen ile oynaması Galatasaray’a alev aldıracak

        Esenler Erokspor'un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, transferde Galatasaray ile adı geçen vatandaşı Ademola Lookman'ın kendisine danışması halinde sarı-kırmızılı takıma gelmesini tavsiye edeceğini söyledi. Kayode, "Aynı zamanda Osimhen ile beraber oynaması da Galatasaray'a alev aldıracak ve müthiş bir hücum hattı oluşturacaktır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:34 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Lookman'ın Osimhen ile oynaması G.Saray'a alev aldıracak"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Esenler Erokspor’un Nijeryalı forveti Olarenwaju Kayode, kendisinin ve takımın performansı, Süper Lig’e çıkma hayali, Türkiye’deki Nijeryalı futbolcular ve Galatasaray’a transferi gündemde olan Ademola Lookman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Ligde şu ana kadar iyi bir konumda bulunduklarını ve bundan memnun olduklarını söyleyen Kayode, "Sezon başından beri gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz.

        REKLAM

        Güçlü bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Teknik direktörümüzün söylediği şeyleri uygulamaya ve oyuna adapte etmeye çalışıyoruz.

        Şu anda geldiğimiz noktada da bunu nasıl uyguladığımızı hep beraber görüyoruz" şeklinde konuştu.

        "SEZON SONUNDA KİMİN GOL KRALI OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

        Gol krallığı yarışındaki şansını da değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Futbolda her şey olabilir. Kendimden şüphe duymuyorum ve şu ana kadar 8 gollük katkım var. Önümüzde daha çok maç var, çok hafta var. Sezon sonunda kimin gol kralı olduğunu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

        "GOLLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

        Takım arkadaşları Amilton ve Berat Luş ile beraber iyi bir hücum hattı olduklarına değinen golcü oyuncu, "Sezon başından beri iyi bir hücum ekibimiz olduğunu görüyoruz. Amilton sağ tarafta oldukça deneyimli bir futbolcu ve şu ana kadar asist katkıları var. Öteki taraftan Berat genç ve hırslı bir futbolcu. O da aynı şekilde ofansif ekibimize dahil ve bize katkı sağlıyor. Ligde aynı şekilde gollerimize, katkılarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

        REKLAM

        "1. LİG'İN, SÜPER LİG'DEN DAHA ZOR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

        Kariyerinde çok sayıda Süper Lig maçına da çıkan 32 yaşındaki futbolcu, iki lig arasındaki farkı ise, "Süper Lig de 1. Lig de son derece kaliteli. Ama Süper Lig’e baktığımızda bu lige göre daha kolay olduğunu söyleyebilirim. 1. Lig’de alan bulmak, gol şansı oluşturmak biraz daha zor. Genel olarak 1. Lig’in, Süper Lig’den daha zor olduğunu düşünüyorum" sözleriyle değerlendirdi.

        "LOOKMAN'IN OSIMHEN İLE BERABER OYNAMASI GALATASARAY'A ALEV ALDIRACAK"

        Türkiye’de forma giyen Nijeryalı futbolcularla sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen ve Galatasaray’a transferi gündemde olan Ademola Lookman’ın da burada çok iyi işler yapabileceğini belirten Kayode, "Hepsiyle tabii ki iletişimdeyim. Ndidi ile zaten milli takımda beraber oynamıştık. Osimhen ve diğer oyuncularla aynı şekilde iletişimdeyiz. Birbirimizi tanıyoruz ve iletişim halindeyiz. Eğer Lookman bana soracak olsaydı Galatasaray’a kesinlikle gelmesini söylerdim. Aynı zamanda Osimhen ile beraber oynaması da Galatasaray’a ayrı bir şekilde alev aldıracak ve müthiş bir hücum hattı oluşturacaktır. Ona kesinlikle gelmesini söylerdim" açıklamasını yaptı.

        "SÜPER LİG'DE OSIMHEN, 1. LİG'DE KAYODE"

        Süper Lig’de ve 1. Lig’de en beğendiği futbolcuların kimler olduğunun sorulması üzerine Nijeryalı golcü, "Süper Lig’de en beğendiğim futbolcu olarak Osimhen’i sayabilirim ve 1. Lig’de de Kayode karşınızda duruyor zaten" yanıtını verdi.

        "TEK DİLEĞİM EROKSPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARMAK"

        Olarenwaju Kayode son olarak da her zaman futbolun içinde kalacağını ve şu an için de tek dileğinin hem kendi katkısı hem de takım arkadaşlarının yardımıyla Erokspor’u Süper Lig’e çıkarmak olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        Adım adım dehşet! Böcek ailesinin ölümünde yeni görüntü!
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama