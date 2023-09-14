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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü

        Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü

        Bir türlü önlenemeyen kadın cinayetlerine bir yenisi Kayseri'de eklendi. 18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisi olduğu öne sürülen şüpheli tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 01:26 Güncelleme: 14.09.2023 - 01:26
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        18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü
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        Kayseri'de 18 yaşındaki Edanur Çoban, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Osman Ç. tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü.

        İŞ ÇIKIŞINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

        DHA'nın haberine göre; olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Osman Ç'nin silahlı saldırısına uğradı.

        VÜCUDUNA İSABET EDEN KURŞUNLARLA HAYATINI KAYBETTİ

        Edanur Çoban, tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Osman Ç. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Edanur Çoban'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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