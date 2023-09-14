Kayseri'de 18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü Bir türlü önlenemeyen kadın cinayetlerine bir yenisi Kayseri'de eklendi. 18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisi olduğu öne sürülen şüpheli tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü

Kayseri'de 18 yaşındaki Edanur Çoban, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Osman Ç. tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldü.

İŞ ÇIKIŞINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI DHA'nın haberine göre; olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Osman Ç'nin silahlı saldırısına uğradı.

VÜCUDUNA İSABET EDEN KURŞUNLARLA HAYATINI KAYBETTİ Edanur Çoban, tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, Osman Ç. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Edanur Çoban'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.