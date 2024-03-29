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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de 3 kişi tüfekle vuruldu

        Kayseri'de silahlı kavga: 3 yaralı

        Kayseri'de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 00:58 Güncelleme: 29.03.2024 - 00:59
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        Kayseri'de 3 kişi tüfekle vuruldu
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 286'ncı sokakta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. DHA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        3 KİŞİ YARALANDI

        Kavgada E.Y. (16), B.Y. (16) ve F.S, kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DURUMLARI İYİ

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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