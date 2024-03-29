Kayseri'de 3 kişi tüfekle vuruldu

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 286'ncı sokakta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. DHA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI Kavgada E.Y. (16), B.Y. (16) ve F.S, kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.