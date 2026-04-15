Kayseri'de 360 ton tohum dağıtılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kayseri Valiliği iş birliğinde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yarın (16 Nisan Perşembe) saat 13.30'da Kadir Has Kültür Merkezi otoparkında tohum dağıtım töreni düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 200 ton nohut, 100 ton aspir ve 60 ton 4'lü karışım yem bitkisi olmak üzere yüzde 50 hibe desteği yaklaşık 10 milyon TL olan 360 ton tohumun dağıtımı yapılacak. Dağıtılacak tohumlar ile yaklaşık 45.000 dekar arazide üretim gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu destek sayesinde, çiftçilerin yüksek girdi maliyetlerinden olan tohum maliyetini minimize etmek amaçlanıyor.

Öte yandan Büyükşehir, 2025 yılında 12 milyon 526 bin TL maliyetli toplamda 262 ton nohut, yeşil mercimek ve buğday tohumu ile 3 bin fidan dağıtımı yapmıştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2019-2026 yılları arasında elleri emek kokan çiftçilere yönelik önemli projelere imza attı. Büyükşehir, 7 yılda üreticilere sulama tesisi yapımı, drenaj işleri ve boru alım ve uygulamaları, kurutma alanları, beton sıvat desteği, sac sıvat desteği verdi. Ayrıca KASKİ ile ortak projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, tarımsal(hayvancılık) desteklemeleri, tohum desteklemeleri, tarımsal makine desteği, GES ile HİS tesisi yapımı/hayvan içme suyu tesisi yapımının yanı sıra diğer tarımsal desteklemeler olmak üzere tarım ve hayvancılığa 7 yılda toplamda yaklaşık 1 buçuk milyarlık destek sağladı.