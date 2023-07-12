Kayseri'de 7.5 milyon yıllık zürafa kol kemiği bulundu

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Bu tabii ki de eklemli bir halde bulunuyor. Bizim, `radius unla´ ve `humerus´ dediğimiz kısımların birleşmesiyle güzel bir şekilde korunmuş, kırılmadan günümüze kadar ulaşmış bir fosil var. Arkadaşlarımız da onun üzerinde çalışıyorlar. Zürafanın haricinde at, koyun, keçi ve antilop gibi canlılara da rastlamaktayız. Ama atın günümüz atlarından ayrı bir özelliği üç toynaklı olması. Bu da 7,5 yıl öncesinde evrimleşmiş, `hiperion´ dediğimiz bir at türüne ait" ifadelerini kullandı.