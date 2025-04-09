Kayseri'de adresler dijitalleşiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik vizyonu çerçevesinde şehir yönetimini dijitalleştirerek büyük bir dönüşüme imza atıyor. 33 milyon TL'lik yatırımla 2021 yılında başlatılan QR kodlu kapı numarası projesi, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülüyor.

Proje kapsamında, toplam 225 bin 150 adet QR kodlu kapı numarası üretilerek şehrin dört bir yanına entegre ediliyor. Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Pınarbaşı, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde uygulaması tamamlanan sistem, şu anda Kocasinan, Melikgazi, Talas ve İncesu ilçelerinde hızla devam ediyor.

Bu yenilikçi sistem sayesinde, binalara ait tüm önemli verilere akıllı telefonlar aracılığıyla saniyeler içinde ulaşılabiliyor. QR kod okutulduğunda adres, kat sayısı, bağımsız bölüm sayısı, pafta/ada/parsel bilgileri, yapı müteahhidi, şantiye şefi, ısıtma sistemi gibi detayların yanı sıra, afet toplanma alanları ve mahalle muhtarlarının bilgileri de erişilebilir hale geliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre proje, sadece binaların dijitalleşmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda afet yönetimi, şehir planlaması ve kamu hizmetlerinin etkinliğini arttırıyor. QR kodlu kapı numaraları, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile tam entegre çalışarak, adres bilgilerini merkezi bir yapıda yönetmeyi sağlıyor.