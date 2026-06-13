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        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de araç kiralama dolandırıcılarına operasyon: 6 tutuklama

        Kayseri'de araç kiralama dolandırıcılarına operasyon: 6 tutuklama

        İnternetten araç kiralamak isteyenleri dolandıranlara yönelik Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        Araç kiralama dolandırıcılarına operasyon: 6 tutuklama
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        Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internetten araç kiralamak isterken dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede internet üzerinden resmi araç kiralama sitelerinin benzerlerini tasarlayarak 51 kişiyi 5 milyon 970 bin lira dolandırarak zarara uğrattığı belirlenen 9 şüphelinin yerleri tespit edildi.

        AA'nın haberine göre; Kayseri, Mersin, Aydın ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 10 cep telefonu ve çeşitli miktarlarda narkotik madde ele geçirildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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