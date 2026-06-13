Kayseri'de araç kiralama dolandırıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Işıl, kasko sigortasının tam veya daha ucuz olan muafiyetli kasko olup olmayacağına karar verirken aracınızın teknolojik donanıma bakılması gerektiğini belirterek "Eğer teknoloji yeniyse muadil ürün orijinalinin sağladığı... Daha Fazla Göster

Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Işıl, kasko sigortasının tam veya daha ucuz olan muafiyetli kasko olup olmayacağına karar verirken aracınızın teknolojik donanıma bakılması gerektiğini belirterek "Eğer teknoloji yeniyse muadil ürün orijinalinin sağladığı bütünlüğü kolay kolay sağlayamıyor. Ama aracın teknolojisi eskidiyse muadil ürünler o aracın içindeki ürünleri karşılayacak seviyeye geldiyse o zaman muadil ürün kullanımına izin veren ucuz kasko çeşidine geçiş yapılabilir" dedi. Türkiye Sigorta Ekonomik Araştırmalar Müdürü Lokman Yücedağ da özellikle başta alkollü araç kullanma olmak üzere sigorta suistimali anlamına gelen kasıtlı zarar verilmesi durumlarda kasko poliçesi bile olsa sigorta şirketinin zararı karşılamayacağına dikkat çekti. Daha Az Göster