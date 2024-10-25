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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de ATM'de unutulan karttan 10 bin lira çekti; yakalandı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de ATM'de unutulan karttan 10 bin lira çekti; yakalandı

        Kayseri'de ATM içinde unutulan karttaki hesaptan 10 bin lira çeken şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. ATM'den çekilen para ise sahibine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 06:26 Güncelleme: 25.10.2024 - 06:26
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        ATM'de unutulan karttan 10 bin lira çekti
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ATM içinde unutulan karttan 10 bin lira çeken zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Alsancak Mahallesi Yavuz Selim Sultan Caddesi'nde bir kişi ATM içinde kartını unuttu. Unutulan kartı alan İ.K. (60), hesaptan 10 bin lira çekerek olay yerinden uzaklaştı.

        AA'nın haberine göre; şikayet üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada İ.K. gözaltına alındı. ATM'den çekilen 10 bin lira sahibine teslim edildi.

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