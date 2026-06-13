Kayseri'de doğal oluşumları barındıran Işıl Dağı keşfedilmeyi bekliyor
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Işıl Dağı, doğal oluşumlarıyla dikkati çekiyor
Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:01 Güncelleme:
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Tuzla Palas Gölü'nün kuzeyinde, Palas Mahallesi sınırlarında yer alan 1618 metre yüksekliğe sahip Işıl Dağı, kurak yamaçlarından inen sel sularının yeri aşındırmasıyla oluşan doğal görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor.
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Kayseri'ye has endemik bir bitki türü olan Işıl Lalesi'ne de ev sahipliği yapan dağ, çevresindeki ekili alanlarla güzel görüntüler oluşturuyor.
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Tuzla Palas Gölü ile Kızılırmak arasında yer alan dağ, farklı renkteki toprak yapılarıyla da dikkati çekiyor.
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