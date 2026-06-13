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        Haberler Yaşam Kayseri'de doğal oluşumları barındıran Işıl Dağı keşfedilmeyi bekliyor

        Kayseri'de doğal oluşumları barındıran Işıl Dağı keşfedilmeyi bekliyor

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Işıl Dağı, doğal oluşumlarıyla dikkati çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        Tuzla Palas Gölü'nün kuzeyinde, Palas Mahallesi sınırlarında yer alan 1618 metre yüksekliğe sahip Işıl Dağı, kurak yamaçlarından inen sel sularının yeri aşındırmasıyla oluşan doğal görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor.

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        Kayseri'ye has endemik bir bitki türü olan Işıl Lalesi'ne de ev sahipliği yapan dağ, çevresindeki ekili alanlarla güzel görüntüler oluşturuyor.

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        Tuzla Palas Gölü ile Kızılırmak arasında yer alan dağ, farklı renkteki toprak yapılarıyla da dikkati çekiyor.

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