        Kayseri'de dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama

        Kayseri'de yatırım vaadiyle bir kişiyi dolandırdıkları tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 8'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 01:15 Güncelleme: 23.01.2026 - 01:15
        Kayseri'de dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama
        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir vatandaşın yatırım vaadiyle 756 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda bir internet sitesinden "görev adı altında yatırım" yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Türkiye genelinde bu yolla çok sayıda vatandaşın parası alınarak 14 milyon 825 bin 736 lira haksız kazanç elde edildiğini saptandı.

        Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Adıyaman'da 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla, 11'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Dev kayalar evi yerle bir etti

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Olay sırasında evde bulunan 5 kişilik aile, saniyelerle ölümden kurtuldu. (İHA)

