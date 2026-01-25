Habertürk
        Kayseri'de duş aldıktan sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kayseri'de duş aldıktan sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti

        Kayseri'de duş aldıktan sonra fenalaşan 17 yaşındaki T.A., yere yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 15:08 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:08
        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre duş aldıktan sonra fenalaşan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        DUŞTAN SONRA FENALAŞTI

        İHA'daki habere göre; Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre duştan çıkan T.A. (17) bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

        EKİPLERE HABER VERİLDİ

        Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından T.A.'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

