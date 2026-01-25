Kayseri'de duş aldıktan sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre duş aldıktan sonra fenalaşan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

DUŞTAN SONRA FENALAŞTI

İHA'daki habere göre; Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre duştan çıkan T.A. (17) bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından T.A.'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.