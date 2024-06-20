Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler için yapılan tüm uyarılara rağmen yurdun dört bir yanından kaza haberleri gelmeye devam ediyor.
Bir kaza haberi de Kayseri'den geldi. E.B. idaresindeki otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun 70. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.