Kayseri'de hayvanat bahçesi bayramda ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3. günleri ücretsiz olacak.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık bin 600 hayvanı misafir eden Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bu bayramda da binlerce ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü kapalı olacak Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bayramın 2'nci ve 3'üncü günlerinde ise vatandaşlara ücretsiz olarak kapılarını açacak" dedi.

Ramazan Bayramı'na özel ücretsiz olarak ziyarete açılacak olan hayvanat bahçesinin özellikle çocukları çok mutlu edeceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince gerekli aşı ve koruyucu uygulamaları titizlikle takip edilen yüzlerce hayvanın yuvası olan hayvanat bahçemiz, bayramda da ziyaretçilerini bekliyor" diye konuştu.