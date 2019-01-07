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Cuma günü Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul geçtiğimiz cuma günü 25 köpeğin saldırısına uğradı. Mehmet Özer feci şekilde hayatını kaybetti, diğer öğrencinin ise tedavisi sürüyor. Olaydan sonra ilçe tedirgin ve öfkeli. Öğrenciler gruplar halinde okula gelip gidiyor. Veliler de sopa ile hem kendilerini hem de çocuklarını korumaya çalışıyor.
Mehmet Özer'in Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'ndeki arkadaşları korku içinde. o öğrencilerden Eren İnalpulat, köpeklerin o bölgede ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirterek, "Daha bu sabah 8-10 tane köpek gördüm, hayvan hakları var ancak insanların yaşama hakkı da var" dedi.
ÖĞRENCİLER GRUPLAR HALİNDE OKULDAN ÇIKIYOR
Aynı okuldaki Ahmet Öztaş isimli öğrenci ise, sürü halindeki köpeklerin artık hayatlarını bir parçası haline geldiğini inacak arkadaşlarının hayatını feci şekilde kaybetmesinin kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Tedirgin olduklarını belirten öğrenci, "Özelliklek bu olaydan sonra çok korktuk. Artık okula grup halinde gelip grup halinde çıkıyoruz" dedi.
VELİLER SOPA İLE GEZİYOR
Tedirgin olan sadece öğrenciler değil. Veliler ve vatandaşlar da köpeklerden gelebilecek saldırılara karşı korku içinde. Birçok veli ellerinde sopalar ile okula çocuklarını okula getiriyor.
Veliler başıboş köpeklerin kısırlaştırılıp serbest bırakıldığını iddia ediyor. Ve bu durumun köpekleri daha da saldırgan hale getirdiği öne sürüldü.
"SÜRÜ HALİNDE GEZMEYE DEVAM EDİYORLAR"
14 yaşındaki Mehmet Özer'in hayatını kaybetmesinin ardından Hacılar Belediyesi'nin başıboş köpekleri topladığı belirtildi. Ancak Baki-Ayşe Simitçioğulu Anadoulu Lisesi öğrencilerinin olaydan sonra çektiklerini iddia ettikleri çektiği videolar tersini söylüyor. Habertürk'ün ulaştığı o görüntülerde onlarca köpek başıboş şekilde sürüler şeklinde dolaşmaya devam ediyor.
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