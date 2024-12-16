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        Haberler Gündem Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı - Güncel haberler

        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı

        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi, polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 01:30 Güncelleme: 16.12.2024 - 01:30
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        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı: 3 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kaçakçılık yaptığı belirlenen İ.K. (42), D.B. (26) ve H.T. (22) yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 52 adet sikke, yüzük, ok ucu, heykel, bıçak ve tabak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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