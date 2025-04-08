Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kayseri'de yaklaşık 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi: 1 tutuklama

        Kayseri'de yaklaşık 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi: 1 tutuklama

        Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 01:30 Güncelleme: 08.04.2025 - 01:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Z.O'nun (42) il dışından getirdiği kaçak tütünü, kentte piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre; bu kapsamda düzenlenen operasyonda Z.O'nun kullandığı minibüs durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #kayseri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Çin'den Trump'a Reagan hatırlatması
        Çin'den Trump'a Reagan hatırlatması
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı
        Beşiktaş'ın Paşa kabusu!
        Beşiktaş'ın Paşa kabusu!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çelme!
        Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a çelme!
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        Borsalarda dalgalanma
        Borsalarda dalgalanma
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor