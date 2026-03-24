Kayseri'deki Kartal Kavşağı kapatılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Bankası ve İLBANK işbirliğiyle, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında alınan kredi desteğiyle yapılacak Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ne ilişkin Kartal Şehitliği yanında basın toplantısı düzenledi. Büyükkılıç, kavşağın yol çalışmaları için bu gece 00.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacağını söyledi.

Yaklaşık 9 ay sonra 2027 yılı başında çalışmanın bitmesini hedeflediklerini belirten Büyükkılıç, "Talas'ımızdan, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'mızdan, Hulusi Akar Bulvarı'mızdan da gelip birleşmek suretiyle, en önemli kavşaktan günde ortalama 90 bin civarında araç geçiyor. Cumhuriyet Meydanı'ndan gelerek Erciyes ya da Organize Sanayi Bölgesi'ne giden güzergahtan 60 bin civarında aracın geçtiğini, üçüncü kavşağımızdan da 30 bin civarında aracın geçtiğini biliyoruz" dedi.

Kavşak kapatılmadan önce alternatif yolların hizmete girdiğini, bazı yolların genişletildiğini dile getiren Büyükkılıç, açılan alternatif yolların nerelere ulaşım sağlayacağını anlattı. Projenin şehrin trafiğini rahatlatacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu projeyi gündemimize aldığımızdan beri özellikle yapım süreci içerisinde vatandaşlarımızın konforunu en az rahatsız edecek şekilde nasıl yaparız, buna kafa yorduk. Şehrimizin her kesimini ilgilendiren, herkesin kafa yorduğu bir proje. Zamanında bitmesi hepimiz için önemli. Zaman zaman trafikte ufak tefek yoğunlaşmalar olabilir. Hem Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri hem de trafik ulaşım merkezimizden bu süreci yöneteceğimizi ifade ediyoruz. Bizim amacımız kimseye eziyet etmek, şehrimizi bunaltmak değil. Bizim amacımız şehrimizin konforunu arttırmak. Şehrimizi geleceğe hazırlamak."

Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına destekleri için teşekkür etti. Projenin maliyetinin sorulması üzerine Büyükkılıç, 32 milyon avro kredi alındığını, 865 milyon lira ihale bedeli bulunan projenin belediyenin yaptığı çalışmalar ve masraflarla yaklaşık 1.5 milyar liraya mal olacağını belirtti.

