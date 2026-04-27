        Haberler Gündem Güncel Kayseri haberleri: Alev alan elektrikli araca yangın battaniyesiyle müdahale! | Son dakika haberleri

        Alev alan elektrikli araca yangın battaniyesiyle müdahale!

        Kayseri'de alev alan elektrikli otomobile yangın battaniyesi ile müdahale edildi. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 14:45 Güncelleme:
        Yangın battaniyesi ile müdahale!

        Kayseri'de seyir halindeyken alev alan elektrikli otomobile itfaiyenin yangın battaniyesi ile müdahale anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda dün saat 18.00 sıralarında, Z.K. yönetimindeki elektrikli otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan, yaşanalar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin alev almaya başladığı ve bir süre sonra bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi ile müdahale ettiği görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

