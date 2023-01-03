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Eski eşi Reyhan'ı tabancayla yaralayan sanık: Korkutmak amacıyla ateş ettim

DHA

Eski eşi Reyhan'ı tabancayla yaralayan sanık: Korkutmak amacıyla ateş ettim


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, eski eşi Reyhan G.'yi (30) tabancayla yaralayan Kenan Sarsılmaz (36), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıldan müebbede kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada, eşinin uyuşturucu satıcılarıyla görüştüğünü iddia ederek, "Onlar aracılığıyla beni tehdit ediyordu. Korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi.
Olay, geçen yıl 13 Eylül'de Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde meydana geldi. Kenan Sarsılmaz, kavga ettiği eski eşi Reyhan G.´yi tabancayla bacağından vurup kaçtı. Reyhan G. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan Kenan Sarsılmaz, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kenan Sarsılmaz hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıldan müebbet hapse kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Kenan Sarsılmaz ile avukatı salonda hazır bulundu. Aralık ayında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanan Reyhan G. ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.
Cezaevinden çıktığında eşinin uygunsuz insanlarla arkadaşlık kurduğunu iddia eden sanık Sarsılmaz, "Uyuşturucu kullanıcısı ve bağımlısıydı. Zaman zaman ailevi problemlerimiz oluyordu. Şikayet ediyordu. Uyuşturucu satıcılarıyla görüşüyordu ve onlar aracılığıyla beni tehdit ediyordu. 'Seni öldürteceğim' dedi. Konuşmak için yanına gittiğimde, beni görünce bağırmaya başladı ve telefonuna sarıldı. Ağır küfürler etti. Birlikte uyuşturucu sattığı kişilerin bana zarar vereceği düşüncesiyle yere doğru korkutmak amacıyla ateş ettim. Aracıma binip olay yerinden ayrıldım ve 112'yi aradım" ifadelerini kullandı.
'ARABANIN CAMINI İNDİRİP ATEŞ ETTİ'
Şikayetçi olduğunu söyleyen Reyhan G. ise "Cezaevinden çıktıktan sonra 'hareketlerin değişti' diyerek beni sorgulamaya başladı. Kendisinden ayrılmak istedim. Ancak, Kenan kabul etmedi. 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Kural ihlali yaptığı için de 3 gün cezaevinde yattı. Anneme giderken, arabanın camını indirip ateş etti. Bu sırada arkadaşımla yazışıyordum. Kurşun bacağıma isabet etti. Beni beklediğinin farkında değildim. İkinci kez ateş ettiğinde de kurşun, sol topuğum ve baldırıma denk geldi" dedi.
Mahkeme, bir tanığın da dinlendiği duruşmayı, sanık Kenan Sarsılmaz´ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2023-01-03 14:41:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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