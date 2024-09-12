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        16 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:40
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        16 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan A.O. (37), polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘Cinsel saldırı’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan A.O.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan A.O., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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