16 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘Cinsel saldırı’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan A.O.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan A.O., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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