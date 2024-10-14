Kayseri'de kaçak içki imalathanesinde 20 ton etil alkol ele geçirildi, 2 gözaltı

KAYSERİ'de, jandarma tarafından kaçak içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 20 ton etil alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi’nde bir işletmenin deposunda kaçak içki üretildiği ve temizlik malzemesi etiketiyle satışa sunulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmanın düzenlenen operasyonda 8 tank içerisinde 20 ton etil alkol ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y. ve M.T. gözaltına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından numunelerin alınmasının ardından işletmedeki tüm tankların mühürlenerek yediemine teslim edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.