Kayseri'de bıçaklanan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Hurdacılar Sitesi Küme Evleri'ndeki sokakta meydana geldi. Babasının otomobilini alan M.T., iddiaya göre daha önce kavga ettiği çocukla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.T., kavgada bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.T., ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYSERİ'de, kavga ettiği çocuk tarafından bıçaklanan M.T. (13), ağır yaralandı.

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