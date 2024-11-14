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        Kayseri'de bıçaklanan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        KAYSERİ'de, kavga ettiği çocuk tarafından bıçaklanan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:05
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        Kayseri'de bıçaklanan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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        KAYSERİ'de, kavga ettiği çocuk tarafından bıçaklanan M.T. (13), ağır yaralandı.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Hurdacılar Sitesi Küme Evleri'ndeki sokakta meydana geldi. Babasının otomobilini alan M.T., iddiaya göre daha önce kavga ettiği çocukla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.T., kavgada bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.T., ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olay yerinden skuter ile kaçtığı öğrenilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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