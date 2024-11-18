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        A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı öncesi Kayseri'de idman yaptı

        Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki son maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Karadağ maçı öncesi Kayseri'de Kadir Has Stadyumu'nda idman yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:47 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:50
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        A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı öncesi Kayseri'de idman yaptı
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        Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’taki son maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Karadağ maçı öncesi Kayseri’de Kadir Has Stadyumu’nda idman yaptı.

        UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 5’inci maçında Galler ile Kayseri’de karşılaşan ve 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, kentteki hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı takım dün Kayserispor Recep Mamur Tesisleri’nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ardından bugün de Kadir Has Stadyumu’nda antrenman gerçekleştirdi. Milliler antrenmanda düz koşu ve pas çalışması yaptı. Antrenmanda Hakan Çalhanoğlu dışında tüm oyuncular hazır bulunurken, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basın açık olarak yapıldı. Ay-yıldızlılar, yarın oynanacak mücadele için bugün Kayseri’den saat 16.00’da özel uçakla Karadağ’a hareket edecek.

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