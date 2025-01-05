Tramvayda düşürülen cüzdan, sahibine teslim edildi

KAYSERİ'de tramvayda düşürülen içinde bir miktar para olan cüzdan, güvenlik kamerası incelemesi sonucu sahibi olan Emine Küçükşahin'e (71), teslim edildi. Küçükşahin, "Sabahtan beri evde üzüldüm, ağladım. Elinize sağlık. Ömrünüz uzun olsun" dedi.

Emine Küçükşahin, içinde bir miktar para olan cüzdanını yolculuk yaptığı tramvayda düşürdü. Yolcu koltuğundaki cüzdanı gören bir vatandaş, istasyondaki güvenlik görevlisine haber verdi. Yapılan kamera incelemesinde cüzdanın Küçükşahin'e ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından Emine Küçükşahin'in evi tespit edilerek cüzdanı teslim edildi. Yetkililere teşekkür eden Emine Küçükşahin, "Zaten sadece para vardı. Sabahtan beri evde üzüldüm, ağladım. Elinize sağlık. Ömrünüz uzun olsun" dedi.