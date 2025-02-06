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        Kayseri'de uyuşturucuya 5 tutuklama

        KAYSERİ'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 23:34 Güncelleme: 06.02.2025 - 23:40
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        Kayseri'de uyuşturucuya 5 tutuklama
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        KAYSERİ'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada, başka illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu getiren 2 şüpheliyi yakaladı. İki şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı. Bu kapsamda kente getirilen uyuşturucuyu pazarladığı tespit edilen 19 kişi daha yakalandı. Kullanmak için uyuşturucu temin eden 53 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet tabanca, tüfek, 1 kilo 214 gram metamfetamin, 901 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü daha cezaevine gönderildi.

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