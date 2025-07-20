2 bin 200 metre yükseklikteki yaylada çadır tatili

KAYSERİ’de bunaltıcı sıcak ve şehrin stresinden uzak olmak isteyenler, Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası'nda 2 bin 200 metre yükseklikte kurulan çadır merkezinde tatil yapıyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Tatilciler, Erciyes'te belirlenen bölgede çadırlarda kamp yapabiliyor. Çadır kamp alanında konaklamak isteyenler, günübirlik ya da haftalık kalabiliyor. İstanbul, Konya, Adana, Yozgat ve Sivas gibi illerin de olduğu pek çok şehirden gelenler, yüksek rakım nedeniyle 20-25 derece havada serinleme imkanı buluyor. Çadırlarda konaklamak isteyenlerden günlük 150, haftalık ise 700 TL ücret alınıyor.

‘KAFA DİNLEMEK İÇİN BİREBİR’

Develi ilçesinden Erciyes’e gelen 4 çocuk babası Yunus Albayrak (33), "Kent merkezi çok sıcak oluyor. TIR şoförlüğü yaptığım için fırsat buldukça buraya ailem ile geliyorum. Aşağısı çok sıcak. Burası çok rahat ve ferah. Çok güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Burası çok serin oluyor. Geceleri üşüyoruz. Zaman zaman soba yaktığımız bile oluyor. Bazen de yağmur yağıyor. Burası huzur ve kafa dinlemek için birebir. Doğa hayatı çok güzel. Ortalama sıcaklık 20-25 derece. Doğa ile iç içe olması da ayrı bir güzellik ve insana huzur veriyor" dedi.

‘AKŞAMLARI SERİN OLUYOR’ Abdullah Taha Boz ise “Memlekette iş stresinden sıkılıp buraya gelmek istedim. Şehir havası çok sıcak ve bunaltıcı oluyor. Akşamları serin oluyor. Ceket giyiyoruz. Ateş yakıp başında oturuyoruz. Daha önce Erciyes’e çok geldim ama ilk defa bu yıl kamp yapmak için buradayım” diye konuştu. ‘ŞEHİR HAYATINDAN BUNALDIK’ Sivas’ın Gemerek ilçesinden geldiğini söyleyen Ziya Yelboğa (38), “Buranın yaylası çok güzel. Havası da ayrı bir güzel. Yandık. Buraya serinlemeye geldik. Baya da serin bir yer. Gece donmayı bekliyoruz. Çünkü şehir hayatından çok bunaldık. Bir gece burada kalacağız. Soğuk olduğunu bilerek geldik. Kafa dinlemek ve hava almak amacıyla arkadaşımla geldik” ifadelerini kullandı. ‘20 DERECE FARK VAR’ Sivas’tan geldiğini söyleyen Ali Gezer de (44) “Erciyes’i çok anlattılar. Soğuk olduğunu söylediler. Biz sürekli kışın geliyorduk. Yazın serin olduğunu söylediklerinde serinlemek ve buz gibi suyundan içmek için geldik. Ortam çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Yaz sıcağını atlatmak için bura çok güzel bir yer. Kent merkezine göre 20 derece fark ediyor” dedi.