KAYMEK ve Eczacı Odası arasında protokol imzalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası arasında "Eczacı Asistanlığı ile Sanat ve Mesleki Kursları" iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK bünyesindeki kursiyerlere kurs sonrası sertifika verileceğini belirterek, iş garantili çalışma yaptıklarını kaydetti.

Oda Başkanı Uğur Nuri Akın da eczacı asistanlığında ihtiyacın giderilmesi için KAYMEK ile iş birliği yaptıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından taraflar protokolü imzaladı.



İmza törenine Büyükkılıç ve Akın ile oda yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve daire başkanları katıldı.

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