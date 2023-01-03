Kayseri'de yaptırılan anaokulu binası İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan anaokulu binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devri için protokol imzalandı.

Kayseri Üniversitesinden (KAYÜ) yapılan açıklamaya göre, valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Vali Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve hayırsever iş insanı Suat Köylüoğlu katıldı.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, bir ilçede birlik ve beraberlik varsa, yöneticiler uyum içerisinde çalışıyor ve birbirlerine seviyorsa orada iyi işlerin yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Karamustafa ise bu okul binasının devrinden sonra sadece öğrencilerin eğitimi için kullanılmayacağını, Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin de uygulama alanı olacağını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Teltik ise Develili hayırsever Suat Köylüoğlu tarafından KAYÜ Develi Seyrani Kampüsüne yaptırılan anaokulu binasının Milli Eğitim Müdürlüğüne devir protokolü için bir araya gelindiğini kaydederek, devralınan okulun Develi Sevim Köylüoğlu Özel Eğitim Anaokulu olarak kullanılacağını anlattı.

Hayırsever Köylüoğlu ise annesi adına yaptırdığı anaokulu binasının öğrencilere ve Develi ilçesine hayırlı olmasını diledi.

Kaymakamı Tunç ve Belediye Başkanı Cabbar da okul binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve protokol üyeleri, binanın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devir protokolünü imzaladı.

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