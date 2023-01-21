Kayseri'de çiftliğin yeni üyesi atlara "düğün" yaptılar

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir çiftlikte, Hollanda ve Bulgaristan'dan getirilen Friesian cinsi 2 at için "düğün merasimi" düzenlendi.

Çiftlikteki programda, Hollanda'dan getirilen kraliyet belgeli 9 yaşındaki dişi "Rennie Rita"ya duvak, Bulgaristan'dan getirilen 8 yaşındaki "Zeus"a papyon takıldı.

İki atın da "şahit" olarak hazır bulundurulduğu programda, üstün ırk özelliği taşıyan ve görselliğiyle ön plana çıkan Friesian cinsi atlar, müzik eşliğinde koşturuldu.

Çiftlikte görevli Murat Aktekin, gazetecilere, çiftliklerinde her yıl farklı bir etkinlik yaptıklarını, bu sene de Friesian cinsi atlar için böyle bir merasim düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının insanları tebessüm ettirmek olduğunu anlatan Aktekin, "Ailemize yeni katılan Friesian cinsi çok güzel iki atın nikahlarını gerçekleştirdik. Sözde tabii ki ama bu yüzümüzü güldürdü. Rita ve Zeus çiftliğimize dün katıldı." diye konuştu.

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