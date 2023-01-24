İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Kayseri'de protesto edildi

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KAYSERİ (AA) - İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Kayseri'de tepki gösterildi.

Bürüngüz Camisi önünde bir araya gelen Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğine bağlı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ve İsveç'i protesto etti.

Burada grup adına konuşan Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaş, Kur'an-ı Kerim'in İslam dininin en önemli inanç esaslarından birisi olduğunu söyledi.

Kuran'ı Kerim'in insanlığı cehaletin karanlığından aydınlığa çıkardığını vurgulayan Karakaş, Kur'an-ı Kerim'e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalamayacaklarını ifade etti.



Avrupa ülkelerinin bazılarının kendisini demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gördüğünü belirten Karakaş, "Avrupa ülkeleri Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda hiçbir hassasiyet gözetmemektedir. Lakin ne yaparsanız yapın hakikatin nurunu söndüremezsiniz. Müslümanların birliğini engelleyemezsiniz. Allah'ın ipine sarılan inanmışları yoldan çeviremeyeceksiniz. Provokasyonlarınız, Müslümanların kenetlenmesine, birliğine, beraberliğine sebep olacaktır." dedi.

Protesto, duanın ardından sona erdi.

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