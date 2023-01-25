Tomarza Belediyesi pazar esnafına çorba dağıttı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Tomarza Belediyesi, ilçede kurulan pazardaki esnafa çorba ikramında bulundu.

Belediye tarafından pazar esnafına sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de etkinliğe katılarak, esnafa "hayırlı işler" dileğinde bulundu.

İkramdan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise belediye başkanına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.