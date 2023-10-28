İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Kayseri, Nevşehir ve Niğde'de protesto edildi.

Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup, Gazze'ye saldırıları protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Filistin bayrağı taşıyan grup, İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına konuşan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, İsrail'in tüm dünyanın önünde insanlık suçu işlediğini söyledi.

Filistin halkının meşru müdafaa hakkını kullandığını vurgulayan Şahin, "Burada toplanarak katil İsrail'i lanetledik. Bugün elimizden bu geldi. Yarın elimizden bambaşka şeyler gelirse Allah'ın izniyle onu da yaparız. İnşallah bir gün o İsrail'in tepesine bomba olur ineriz Allah'ın izniyle. Rabbim hepimize cuma namazını özgür Kudüs'te kılmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

- Niğde

Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen AGD ve İHH Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı.

Grup adına konuşan AGD Eğitim Komisyonu Başkanı Ramazan Öztürk, İsrail'in savaş suçu işlediğini dile getirdi.

Saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, Müslümanlara birlik çağrısında bulundu.

Öte yandan, İHH Derneği üyeleri de Filistin'e destek amacıyla oturarak "sessiz" eylem gerçekleştirdi.

- Nevşehir

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek isteyen vatandaşlar, Alibey Camisi önüne bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan kalabalık, İsrail aleyhine slogan attı.

Genç İHH İl Sorumlusu Mehmet Berat Tural, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının durdurulması için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Tural, "Ateşkesin sağlanması, İsrail'in vahşi saldırılarının sona erdirilmesi için uluslararası vicdanı devreye sokmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Edilen duanın ardından camiye giren vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu.