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        KAYMEK, 4,5 yılda 602 bin vatandaşa hizmet etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) 4,5 yılda yarım milyonu aşkın vatandaşa hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:07 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:07
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        KAYMEK, 4,5 yılda 602 bin vatandaşa hizmet etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) 4,5 yılda yarım milyonu aşkın vatandaşa hizmet verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK, kurs, sergi, atölye, danışmanlık, kamp ve öğrenciler için ücretsiz çamaşır yıkama merkezi gibi ortaya koyduğu proje ve faaliyetlerde 602 bin 91 vatandaşa destek oldu.

        Sanat ve mesleki eğitim merkezlerinin bulunduğu 15 noktada, 55 bin 273 kursiyere, gençlik merkezlerinin bulunduğu 11 tesiste de 44 bin 957 öğrenciye eğitim hizmeti sunuluyor.

        İlçe sosyal yaşam merkezlerinde, mesleki beceri ve kişisel gelişim kursları, sosyal ve kültürel programlar ile 16 farklı tesiste 55 bin öğrenci ve kursiyere eğitim veriliyor. 160 bin birey de merkezlerdeki sosyal ve sportif faaliyetlerden faydalanıyor.

        KAYMEK'in uzaktan eğitim merkezi sayesinde, eğitim bilimleri, LGS, YKS, KPSS ve EKPSS’ye hazırlanan öğrenciler ile adaylara ücretsiz eğitim imkanı sunuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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