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        Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de bağ evlerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:00 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:00
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        Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de bağ evlerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bağ evlerinden gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

        Yaklaşık bir ay süren takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Adreslerdeki aramada, elektrikli ve elektronik aletler, mutfak malzemeleri, duvar saati, halı, kilim ve kablo ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 4 zanlı tutuklandı.

        Öte yandan ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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