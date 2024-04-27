Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de bağ evlerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kayseri'de bağ evlerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bağ evlerinden gerçekleştirilen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.
Yaklaşık bir ay süren takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Adreslerdeki aramada, elektrikli ve elektronik aletler, mutfak malzemeleri, duvar saati, halı, kilim ve kablo ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 4 zanlı tutuklandı.
Öte yandan ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.
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