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        BİLSEM öğretmenlerine yönelik geliştirilen TÜBİTAK projesinin açılış toplantısı yapıldı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde yürütülen TÜBİTAK 4005 destekli "BİLSEM Öğretmenlerine Yönelik Yenilikçi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitimi ve Uygulamaları Projesi"nin açılış toplantısı ERÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:12 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:15
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        BİLSEM öğretmenlerine yönelik geliştirilen TÜBİTAK projesinin açılış toplantısı yapıldı
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde yürütülen TÜBİTAK 4005 destekli "BİLSEM Öğretmenlerine Yönelik Yenilikçi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitimi ve Uygulamaları Projesi"nin açılış toplantısı ERÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TENMAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Çevik, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman, akademisyenler ile BİLSEM'lerde görevli öğretmenler katıldı.

        Programda konuşan Milletvekili Cıngı, savunma sanayii ve uzay çalışmalarının öneminden bahsetti.

        Cıngı, dünyadaki bütün teknolojik ve Ar-Ge gelişmelerinin hep havacılık çalışmaları neticesinde ortaya çıktığını belirterek, bu çalışmaların Türkiye'deki teknolojik altyapıyı da teyit edeceğini ve kuvvetlendireceğini ifade etti.

        Rektör Prof. Dr. Altun da projenin önemli bir işbirliği birlikteliğinin göstergesi olduğunun altını çizdi.

        Şehirlerde kurulan ihtisas organize sanayi bölgelerinin savunma sanayisine yönelik olarak kurulmasının önemine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

        "Kayseri ilkleri başarmış ve havacılık ile savunma sanayinde yakışan yaklaşımlar içerisindedir. Kayseri'mize bu alanlarda destek olunmasını canı gönülden arzu ediyorum. Özellikle yeni kurulacak organize sanayi bölgelerinde ihtisas organize sanayilerinin, savunma sanayilerine yönelik olması da bu şehirde birçok konunun kendiliğinden çözüleceğinin de habercisi. Şehrimizde havacılık kültürü oturmuş durumdadır."

        Dekan Prof. Dr. Kahraman ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, fakülteleri hakkında bilgi verdi.

        Konuşmalarından ardından proje ekibine belgeleri takdim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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