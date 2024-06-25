BİLSEM öğretmenlerine yönelik geliştirilen TÜBİTAK projesinin açılış toplantısı yapıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde yürütülen TÜBİTAK 4005 destekli "BİLSEM Öğretmenlerine Yönelik Yenilikçi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitimi ve Uygulamaları Projesi"nin açılış toplantısı ERÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TENMAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Çevik, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman, akademisyenler ile BİLSEM'lerde görevli öğretmenler katıldı.

Şehirlerde kurulan ihtisas organize sanayi bölgelerinin savunma sanayisine yönelik olarak kurulmasının önemine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

Rektör Prof. Dr. Altun da projenin önemli bir işbirliği birlikteliğinin göstergesi olduğunun altını çizdi.

Cıngı, dünyadaki bütün teknolojik ve Ar-Ge gelişmelerinin hep havacılık çalışmaları neticesinde ortaya çıktığını belirterek, bu çalışmaların Türkiye'deki teknolojik altyapıyı da teyit edeceğini ve kuvvetlendireceğini ifade etti.

"Kayseri ilkleri başarmış ve havacılık ile savunma sanayinde yakışan yaklaşımlar içerisindedir. Kayseri'mize bu alanlarda destek olunmasını canı gönülden arzu ediyorum. Özellikle yeni kurulacak organize sanayi bölgelerinde ihtisas organize sanayilerinin, savunma sanayilerine yönelik olması da bu şehirde birçok konunun kendiliğinden çözüleceğinin de habercisi. Şehrimizde havacılık kültürü oturmuş durumdadır."

Dekan Prof. Dr. Kahraman ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, fakülteleri hakkında bilgi verdi.