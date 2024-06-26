Kayseri'de 16 göl ve gölete 1,5 milyon yavru balık bırakıldı

Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 16 göl ve gölete 1,5 milyon yavru balık salındı.

Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı'nda yapılan programa Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve ilçe tarım müdürleri katıldı.

Saklav, burada yaptığı açıklamada, projenin sürdürülebilir balıkçılık için çok önemli olduğunu söyledi.

Kayseri'nin balık üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Saklav, "Türkiye'deki yavru alabalık üretiminin yüzde 32'si Kayseri'de yapılıyor. 30'un üzerinde tesiste üretilen 5 bin ton somon üretimi var. Balıkçılıkta daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da projenin olta balıkçılığına gönül veren vatandaşları son derece mutlu ettiğini belirterek, belediye olarak balıkçılığa verdikleri destelerin süreceğini kaydetti.