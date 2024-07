FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz şehidi Cennet'in hatırası "anı evi"nde yaşatılıyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi, kızlarının hatırasını "anı evi"nde yaşatıyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki babaevinin bodrum katında oluşturulan "anı evi", 15 Temmuz'u unutturmuyor.

15 Temmuz'u her dakika, her saniye yaşadıklarını vurgulayan Yiğit, "Burada bir anı evi oluşturduk. Vatandaşlarımız, milletimiz çok duyarlı. Bugüne kadar burayı 20 bin kişi ziyaret etti. Her gelen ziyaretçimizle 15 Temmuz'u yeniden yaşıyoruz." dedi.

Ziyarete gelen binlerce kişinin hatıra defterine 15 Temmuz ile ilgili düşüncelerini yazdıklarını anlatan Yiğit, toplumun darbelere karşı olduğunu yazılan yazılardan gördüklerini ifade etti.

- "Biz bir evlat verdik, binlerce evladımız oldu"

Darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini ve acılarının hala taze olduğunu belirten Yiğit, şunları kaydetti: