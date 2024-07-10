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        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz şehidi Cennet'in hatırası "anı evi"nde yaşatılıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi, kızlarının hatırasını "anı evi"nde yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:17
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        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz şehidi Cennet'in hatırası "anı evi"nde yaşatılıyor
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesi, kızlarının hatırasını "anı evi"nde yaşatıyor.

        FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki babaevinin bodrum katında oluşturulan "anı evi", 15 Temmuz'u unutturmuyor.

        Yüzlerce objenin yer aldığı evde Yiğit'in fotoğrafları, çocukken oynadığı bebek, nişan yüzüğü, resmi üniforması, şehit olduğu sırada üstündeki kıyafetleri, darbecilerin bombardımanından kalan şarapnel parçaları, yaptığı resimler ve şehit arkadaşlarının fotoğrafları yer alıyor.

        Yiğit'in ailesi, kızlarına özlemlerini "anı evi"ndeki fotoğraf ve kişisel eşyalarıyla gidermeye çalışıyor.

        Baba Yahya Kemal Yiğit, AA muhabirine, kızlarının eşyalarıyla kendilerini teselli ettiklerini, 15 Temmuz'un ailece hafızalarına kazındığını söyledi.

        15 Temmuz'u her dakika, her saniye yaşadıklarını vurgulayan Yiğit, "Burada bir anı evi oluşturduk. Vatandaşlarımız, milletimiz çok duyarlı. Bugüne kadar burayı 20 bin kişi ziyaret etti. Her gelen ziyaretçimizle 15 Temmuz'u yeniden yaşıyoruz." dedi.

        Ziyarete gelen binlerce kişinin hatıra defterine 15 Temmuz ile ilgili düşüncelerini yazdıklarını anlatan Yiğit, toplumun darbelere karşı olduğunu yazılan yazılardan gördüklerini ifade etti.

        - "Biz bir evlat verdik, binlerce evladımız oldu"

        Darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini ve acılarının hala taze olduğunu belirten Yiğit, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz hain darbe girişimini hiç unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Gelecek nesillerimize de biz bunu defalarca anlatacağız inşallah. İttifak güçler nasıl Çanakkale'de bu ülkeyi işgal etmeye geldilerse 15 Temmuz'da da aynı işgal girişimini yaptılar fakat Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlar buna izin vermedi."

        Vatanı korumak için şehitler verildiğini dile getiren Yiğit, evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ancak şehit ailesi olarak gururlu olduğunu ifade ederek, "Rabbimize ne kadar şükretsek az çünkü biz bir evlat verdik, binlerce evladımız oldu. En önemlisi vatanımız elimizde." dedi.

        Yiğit, şehitliğin en büyük mertebelerden ve şereften biri olduğunu söyledi.

        Kızlarına ait eşyalardan oluşturdukları "anı evi"yle ilgili de konuşan Yiğit, "Bütün üniformaları, takıları, ajandaları burada. Hendek operasyonlarında giydiği botları daha çamuruyla duruyor. Bebekliğinden şehadetine kadar Cennet'imizin yaşam öyküsü burada. Yaptığı tablolar burada. Karakalem çalışmaları, 15 Temmuz'da atılan bomba parçaları burada. En cani düşmana dahi atmadıkları o misket bombasını bizim çocuklarımıza attılar. O misket bombasının bir şarapnel parçası, beylik tabancası, yanmış telefonu gibi birçok eşyası var burada." ifadelerini kullandı.

        Devlet büyüklerinin takdim ettiği gurur belgelerinin de "anı evi"nde sergilendiğini anlatan Yiğit, burasını "Cennet'ten bir köşe" olarak nitelendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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