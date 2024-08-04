Kayseri'de aranan 13 zanlı yakalandı

Şüpheliler ile operasyonda ayrıca yakalanan 12 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 3 tüfek, 18 fişek, kuru sıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.