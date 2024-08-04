Kayseri'de aranan 13 zanlı yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 13 şüpheli yakalandı.
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 13 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 3 tüfek, 18 fişek, kuru sıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler ile operasyonda ayrıca yakalanan 12 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.
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