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        Kayseri'de aranan 13 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 13 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 16:38 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:38
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        Kayseri'de aranan 13 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 13 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 3 tüfek, 18 fişek, kuru sıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Şüpheliler ile operasyonda ayrıca yakalanan 12 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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