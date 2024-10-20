ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası final müsabakalarıyla devam ediyor
Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası final müsabakalarıyla devam ediyor.
Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası final müsabakalarıyla devam ediyor.
Turnuva, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve KKTC gibi 26 ülkeden sporcuların mücadele ettiği müsabaka final karşılaşmaları ile sürüyor.
Turnuvada şampiyon olan sporcular, uluslararası sıralamada 50 puan kazanacak.
3 Kasım'da sona erecek turnuva, ITF Uluslararası W35 karşılaşmalarıyla devam edecek.
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