Talas'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Esma Hatun Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Dönmez, muhtarların ülkenin yönetim sisteminde son derece önemli bir işlevinin olduğunu belirtti.

Yalçın da muhtarlarla seçimden bu yana 11 kez bir araya geldiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından muhtarlarla karşılıklı değerlendirme yapıldı.