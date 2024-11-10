Kayseri'de kendisini bakanlık personeli olarak tanıtan zanlı tutuklandı

Kayseri'de, kendisini Dışişleri Bakanlığı personeli olarak tanıtan şüpheli, "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini Dışişleri Bakanlığı personeli olarak tanıtarak bir iş yerini zarara uğratan H.A'yı (27) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan zanlının ev ve üst aramasında, sahte Dışişleri Bakanlığı rozeti, personel kartı, cüzdan, yabancı misyon personeli kartı, 2 diplomatik savcı kimlik belgesi ile albay apoleti bulunan jandarma üniforması ele geçirildi.