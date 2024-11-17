ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas
Hakemler: Ali Şakacı, Hagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 11, Dangerfield 20, Doğa Adıcan 9, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 2, Powers 11, Diallo 11, Fall 12
Emlak Konut: Gamze Takmaz 6, Thomas 30, Caren Akpınar, Sehernaz Çidal, İnci Güçlü, Eda Balkan, Feray Laiç, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 9, Parks 18, Gueye 9
1. Periyot: 29-9
Devre: 41-35
3. Periyot: 58-57
KAYSERİ
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