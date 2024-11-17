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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 18:03 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:03
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:KadirHas

        Hakemler: Ali Şakacı, Hagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 11, Dangerfield 20, Doğa Adıcan 9, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 2, Powers 11, Diallo 11, Fall 12

        Emlak Konut: Gamze Takmaz 6, Thomas 30, Caren Akpınar, Sehernaz Çidal, İnci Güçlü, Eda Balkan, Feray Laiç, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 9, Parks 18, Gueye 9

        1. Periyot: 29-9

        Devre: 41-35

        3. Periyot: 58-57

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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