Kayseri'de yolcu otobüsü ve işçi servisinin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
Kayseri'de yolcu otobüsü ve işçi servisinin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Kayseri'de yolcu otobüsü ve işçi servisinin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
S.F. idaresindeki 38 YILTUR 014 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Osman Kavuncu Bulvarı'nda Z.Y'nin kullandığı 38 P 2034 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Mersin'den Trabzon'a gittiği öğrenilen otobüsteki yolcular başka bir otobüsün gelmesiyle kaza yerinden ayrıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.