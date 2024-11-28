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        Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

        Kayseri'de, kocasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen kadının yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:44
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        Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü
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        Kayseri'de, kocasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen kadının yargılanmasına devam edildi.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık M.U. (28) ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık savunmasında, olay nedeniyle mağdur olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 4 Kasım 2023'te M.U'nun bıçakladığı koca A.U, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kadın tutuklanmıştı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan kadın, ilk celsedeki savunmasında, kocası A.U'nun sürekli kendisini darbettiğini öne sürmüştü.

        Eşinin olaydan önce anne ve babasının yanında da kendisine şiddet uyguladığını iddia eden sanık, "Evden ayrılıp ağabeyimin evine gittim. Eşim bir şeyleri bahane ederek beni tekrar eve getirdi. Bir insan, bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darbetti, ardından uyudu. Uyumadan önce de 'seninle yarın görüşeceğiz' diyerek beni tehdit etti. Niyetim çocuklarımı da alıp evden kaçmaktı. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Pişmanım." ifadelerini kullanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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