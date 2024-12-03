Kayseri'de 2024 yılının 11 ayında 31 milyon TL değerinde su kayıp kaçağı önlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılının ilk 11 ayında 31 milyon TL değerinde su kayıp kaçağının önlendiğini bildirdi.

4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Büyükkılıç, KASKİ'nin kentin her noktasına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlamak için gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını belirtti.

Dünya genelinde özellikle son yıllarda temiz ve içilebilir suya ulaşmanın bir hayli zorlaştığına işaret eden Büyükkılıç, kent genelinde fiziki su kayıp kaçaklarını önlemek için Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) sayesinde aralıksız şekilde denetimler yapıldığını ifade etti.

Şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak suları dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürdüklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti: