Kayseri, Nevşehir ve Niğde'de Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı

Nevşehir'de yaşayan Suriyeliler ise ellerindeki Türk ve Suriye bayraklarıyla TÜİK Meydanı'nda buluştu.

Kayseri'de Küçükmustafa, Sahabiye ve Osmanlı mahallelerinde toplanan gruplar, Türk ve Suriye bayraklarıyla Baas rejiminin çöküşünü kutladı.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kayseri, Nevşehir ve Niğde'de yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

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