Melikgazi Kayseri Basketbol Kadın Takımı, Şuğranur Sönmez'i renklerine bağladı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 23 yaşındaki Şuğranur Sönmez'i kadrosuna kattı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 23 yaşındaki Şuğranur Sönmez'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezona ÇBK Mersin'de başlayan 1,83 metre boyundaki forvet oyuncusuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Şuğranur Sönmez, bu sezon 22 dakika süre aldığı 4 lig maçında 7 sayı kaydetti.
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