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        Melikgazi Kayseri Basketbol Kadın Takımı, Şuğranur Sönmez'i renklerine bağladı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 23 yaşındaki Şuğranur Sönmez'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:30
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        Melikgazi Kayseri Basketbol Kadın Takımı, Şuğranur Sönmez'i renklerine bağladı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 23 yaşındaki Şuğranur Sönmez'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezona ÇBK Mersin'de başlayan 1,83 metre boyundaki forvet oyuncusuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

        Şuğranur Sönmez, bu sezon 22 dakika süre aldığı 4 lig maçında 7 sayı kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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