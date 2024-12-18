Kayseri'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Olayda çatısının bir bölümü çöken ve kullanılamaz hale gelen evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yunus Emre Mahallesi Akyumak Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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