Kayseri Valisi Çiçek, Özvatan ilçesini ziyaret etti

Çiçek ve beraberindekiler, daha sonra Kızılırmak Nehri'nin Kermelik Mahallesi bölümünü inceleyerek, buraya rafting parkuru oluşturulacağı müjdesini verdi.

Özvatan Kadın Kooperatifi ve Özvatan Arıcılar Kooperatifini de ziyaret eden Çiçek, ilçe esnafının talep ve isteklerini de dinledi.

Kaymakamlıkta ilçenin 2024 yılının değerlendirildiği ve 2025 yılında yapılacak çalışmaların görüşüldüğü programın ardından Çiçek, belediyeyi ziyaret etti.

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