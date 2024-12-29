Yeni yılı Erciyes'te geçirecek Polonyalı turistler charter seferiyle Kayseri'ye geldi

Yeni yılı Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen Polonyalı turistler, sezonun ilk charter seferiyle Kayseri'ye geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i tercih eden 189 kişilik Polonyalı kafile, direkt uçuşla Erkilet Havalimanı'na indi.

Turizm operatörü Mehtap Fidan, Polonya’dan Kayseri’ye charter seferi ile 189 turistin geldiğini ve ilginin yoğun olduğunu belirtti.